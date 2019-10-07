Мамаев передал привет бывшим сокамерникам 

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в интервью супруге Алане передал привет бывшим сокамерникам по Бутырскому СИЗО и ИК-4 в Белгородской области, передает РИА "Новости".
"Хочу передать привет всем ребятам, с которыми я познакомился за прошедший год в "Бутырке" и в колонии. Хочу пожелать их семьям терпения, чтобы они поддерживали своих мужей, отцов, детей. Это очень важно. Передаю всем ребятам огромный привет. Не забуду это время и теплое отношение, которое было к нам", — сказал Мамаев в видеоролике, опубликованном на ютюб-канале жены.
С октября 2018 года футболист находился в заключении за участие в двух драках, произошедших в центре Москвы. 17 сентября 2019 года Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин вышли на свободу по УДО.
Ранее Мамаев рассказал о результатах медобследования в "Ростове".