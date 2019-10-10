Головин дисквалифицирован на один матч. Российский хавбек «Монако» пропустит матч с «Ренном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит одну игру Лиги 1, сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции. Таким образом, Головин пропустит домашний матч 10-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

Россиянин был удален с поля в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3) за две желтые карточки: первую из них Головин получил на 58-й минуте, а на 82-й был предупрежден повторно.

В текущем сезоне Александр провел сыграл за «Монако» 8 игр в чемпионате Франции, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Матч «Монако» — «Ренн» состоится 20 октября.