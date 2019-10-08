Официально: «Милан» уволил Джампаоло

«Милан» объявил об увольнении Джампаоло

«Милан» посредством своего официального сайта объявил об уходе Марко Джампаоло с должности главного тренера.

«Клуб благодарит Марко за проделанную работу и желает ему профессиональных успехов», — говорится в заявлении «россонери».

Марко Джампаоло принял «Милан» только минувшим летом. В семи прошедших турах Серии А команда набрала всего лишь девять очков и идёт в нижней части турнирной таблицы.