Регбисты попросили футболистов отомстить шотландцам

Сборная России по регби рекордно провалилась на Кубке мира

На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter . Сборная России уступила спортсменам из Шотландии со счетом 0:61.

Игра с шотландцами стала второй подряд неудачей для россиян, которые ранее проиграли команде из Ирландии со счётом 0:35, таким образом поставив ещё один антирекорд.

«Впервые в истории RWC (Rugby World Cup) команда (Россия) не смогла набрать ни одного очка в последовательных матчах RWC», — говорится в сообщении статистической компании.

Сборная России, расположившись на турнире в группе A с командами из Японии, Самоа, Шотландии и Ирландии не смогла одержать ни одной победы и в результате не дошли до финальной части чемпионата. Действующими чемпионами мира считаются спортсмены из Новой Зеландии, которые на Кубке мира в 2015 году обыграли австралийцев.