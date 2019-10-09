Регбисты попросили футболистов отомстить шотландцам

На Кубке мира по регби, проходящем в Японии, был зафиксирован самый крупный проигрыш в истории проведения мировых чемпионатов, говорится в сообщении статистической компании Gracenote в Twitter. Сборная России уступила спортсменам из Шотландии со счетом 0:61.
Игра с шотландцами стала второй подряд неудачей для россиян, которые ранее проиграли команде из Ирландии со счётом 0:35, таким образом поставив ещё один антирекорд.
«Впервые в истории RWC (Rugby World Cup) команда (Россия) не смогла набрать ни одного очка в последовательных матчах RWC», — говорится в сообщении статистической компании.
Сборная России, расположившись на турнире в группе A с командами из Японии, Самоа, Шотландии и Ирландии не смогла одержать ни одной победы и в результате не дошли до финальной части чемпионата. Действующими чемпионами мира считаются спортсмены из Новой Зеландии, которые на Кубке мира в 2015 году обыграли австралийцев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», грузинские регбисты раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии за то, что во время их матча звучала песня Валерия Меладзе «Что ты хочешь от меня?» на русском языке. Позже стало известно, что организаторы выбрали Меладзе как популярного грузинского артиста, но не уделили внимания языковым различиям.