Бэйл обозлился на мадридский «Реал»

Испанский журналист Гиллем Балаге рассказал о недовольстве валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла положением в команде. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Би-би-си».

По словам эксперта, 30-летний валлиец разозлился на руководство сливочных — Бэйлу непонятно, почему он не принял участия в матче Лиги чемпионов против «Брюгге», несмотря на удачное выступление в чемпионате Испании.

«Он разозлен, растерян. Когда Зинедин Зидан вернулся в клуб, то решил, что Бэйл ему не нужен. При этом он так и не назвал причин», — заявил Балаге.

По сообщениям СМИ, Бэйл мог покинуть мадридский «Реал» летом 2019-го. Среди претендентов на игрока назывался китайский «Цзянсу Сунин». В августе Зидан заявил, что футболист останется в мадридском клубе. При этом еще в июле французский специалист намекал на уход Бэйла из «Реала».

Бэйл выступает в мадридском клубе с 2013 года. Его трансфер из английского «Тоттенхэма» обошелся сливочным в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании он отметился двумя голами и двумя передачами в шести матчах турнира.