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Бэйл обозлился на мадридский «Реал» 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Бэйл обозлился на мадридский «Реал»
Фото: Reuters
Испанский журналист Гиллем Балаге рассказал о недовольстве валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла положением в команде. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Би-би-си».
По словам эксперта, 30-летний валлиец разозлился на руководство сливочных — Бэйлу непонятно, почему он не принял участия в матче Лиги чемпионов против «Брюгге», несмотря на удачное выступление в чемпионате Испании.
«Он разозлен, растерян. Когда Зинедин Зидан вернулся в клуб, то решил, что Бэйл ему не нужен. При этом он так и не назвал причин», — заявил Балаге.
По сообщениям СМИ, Бэйл мог покинуть мадридский «Реал» летом 2019-го. Среди претендентов на игрока назывался китайский «Цзянсу Сунин». В августе Зидан заявил, что футболист останется в мадридском клубе. При этом еще в июле французский специалист намекал на уход Бэйла из «Реала».
Бэйл выступает в мадридском клубе с 2013 года. Его трансфер из английского «Тоттенхэма» обошелся сливочным в 100 миллионов евро — рекордную на тот момент сумму. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании он отметился двумя голами и двумя передачами в шести матчах турнира.
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Футбол , Зинедин Зидан , Гарет Бэйл , Реал
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