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Мюллер задумался над уходом из «Баварии» 

Football Media + ещё 7 1 час назад
Мюллер задумался над уходом из «Баварии»
Фото: football-media.ru
Форвард Томас Мюллер задумался над уходом из мюнхенской «Баварии» из-за отсутствия регулярной игровой практики, об этом информирует издание SportBild.
Стоит отметить, что в последних пяти поединках 30-летний исполнитель четыре раза появлялся на замену, а во встрече группового турнира Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма» (7:2) не вышел на поле вовсе.
Ранее СМИ сообщали, что интерес к немецкому нападающему проявляют клубы из Китая и Италии.
30-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2007-го года. За мюнхенский гранд он забил 186 голов в 495 матчах. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2021-го года. Источник новости — www.euro-football.ru
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