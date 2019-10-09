Мюллер задумался над уходом из «Баварии»

Форвард Томас Мюллер задумался над уходом из мюнхенской «Баварии» из-за отсутствия регулярной игровой практики, об этом информирует издание SportBild.

Стоит отметить, что в последних пяти поединках 30-летний исполнитель четыре раза появлялся на замену, а во встрече группового турнира Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма» (7:2) не вышел на поле вовсе.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к немецкому нападающему проявляют клубы из Китая и Италии.

30-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2007-го года. За мюнхенский гранд он забил 186 голов в 495 матчах. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2021-го года. Источник новости — www.euro-football.ru