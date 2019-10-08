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Наставник «ПСЖ» поделился мнением о Неймаре 

Газета.Ru 2 часа назад
Наставник «ПСЖ» поделился мнением о Неймаре
Фото: Газета.Ru
Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель поделился мнением о бразильском нападающем команды Неймаре. Об этом сообщает BeIN Sports.
Немец хочет заставить форварда больше работать.
"Да, все непросто. Болельщики высказывают свое негативное мнение, я могу понять их эмоции". И не очень здорово, когда Неймар постоянно говорил, что хочет уйти. Иногда в жизни так бывает, приходится справляться с сложной реакцией. Я сказал ему это. Теперь все позади, он в клубе и я должен заставить его работать", — сказал Тухель.
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