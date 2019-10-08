Чемпион мира объявил о завершении карьеры

Чемпион мира — 2014 объявил о завершении карьеры

Немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении футбольной карьеры, сообщает Sports.ru.

Полузащитник, который выступает в составе "Чикаго Файр", заявил, что по окончании текущего сезона завершит футбольную карьеру.

"Время пришло. Я хочу поблагодарить свои команды — "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборную Германии — а также свою семью за поддержку!" — написал Швайнштайгер.

В составе сборной Германии хавбек стал чемпионом мира — 2014. За "Баварию" он сыграл 500 матчей, забил 68 мячей и отдал 100 результативных передач.

Ранее сообщалось, что легенда футбола США Ховард завершил карьеру.