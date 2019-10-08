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Экс-начальник колонии, где отбывали срок футболисты Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск 

ТАСС + ещё 3 30 минут назад
Экс-начальник колонии Мамаева и Кокорина пропал
Фото: РИА Новости
Следователи в Белгородской области объявили в розыск экс-начальника исправительной колонии №4, где отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Бывший начальник колонии подозревается в нанесении ущерба на 14 млн рублей из-за поставки некачественных консервов, сообщила ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК по Белгородской области Елена Козырева.
"Бывшему начальнику ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Он не является к следователю, поэтому объявлен в розыск", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как объяснила в беседе с корреспондентом ТАСС Козырева, в Белгороде работает ООО "КонПрок", которое заготавливает овощные консервы, а представители колонии арендовали в 2016-2017 годах у него цех.
"Руководство колонии заключило 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России. Работали в арендованном цеху те люди, которые содержались в колонии. Для исполнения контрактов руководство ИК-4 получило авансом 80% от цены контракта, но продукция не отвечала требованиям и не была принята заказчиком, ущерб составил более 14 млн рублей", — сообщила представитель пресс-службы СУ СК по региону.
Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, в ходе его расследования следователи установили причастность к преступлению экс-начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области Сергея Макарова, который уволился с должности в 2018 году.
Исправительная колония №4 создана в городе Алексеевке Белгородской области в 1961 году, рассчитана на 1111 мест. Является единственным исправительным учреждением в регионе с общим режимом для тех, кто впервые отбывает наказание. В ней в 2019 году отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Александра — Кирилл Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы.
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Комментарии3
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Макаров , Елена Козырева , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , СКР , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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