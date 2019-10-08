Экс-начальник колонии Мамаева и Кокорина пропал

Экс-начальник колонии, где отбывали срок футболисты Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск

"Бывшему начальнику ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Он не является к следователю, поэтому объявлен в розыск", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как объяснила в беседе с корреспондентом ТАСС Козырева, в Белгороде работает ООО "КонПрок", которое заготавливает овощные консервы, а представители колонии арендовали в 2016-2017 годах у него цех.

"Руководство колонии заключило 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России. Работали в арендованном цеху те люди, которые содержались в колонии. Для исполнения контрактов руководство ИК-4 получило авансом 80% от цены контракта, но продукция не отвечала требованиям и не была принята заказчиком, ущерб составил более 14 млн рублей", — сообщила представитель пресс-службы СУ СК по региону.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, в ходе его расследования следователи установили причастность к преступлению экс-начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области Сергея Макарова , который уволился с должности в 2018 году.