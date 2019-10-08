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Колосков назвал главную причину провалов «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 1 58 минут назад
Названа главная причина провалов «Спартака»
Фото: РИА Новости
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал нынешнюю ситуацию в московском "Спартаке", передает "Спорт день за днем".
Столичная команда уволила главного тренера Олега Кононова. Пока на его место никто не назначен, однако известно о переговорах клуба с немецким специалистом Доменико Тедеско.
"Я считаю, главная причина провалов "Спартака" — безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров. Ни в одном клубе мира нет такого. Формула Федуна, что "тренер — 10 процентов успеха" отвечает на все вопросы. В мире давно уже поняли: главное действующее лицо в футболе — тренер", — заявил Колосков.
Стоит отметить, что Кононов не проработал в красно-белой команде и года.
Ранее сообщалось, что Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со "Спартаком".
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Футбол , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Вячеслав Колосков , Спартак , РФС
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