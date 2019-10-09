«Барселоне» нужно продать игроков на €124 миллиона

«Барселоне» нужно заработать 124 млн евро, чтобы не попасть под санкции

Каталонская "Барселона" может столкнуться с проблемами, если не сумеет выручить деньги от продажи игроков до конца сезона. Об этом сообщает ESPN.

Сине-гранатовым необходимо заработать 124 миллиона евро, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Команда Эрнесто Вальверде рассчитывает получить требуемую сумму продажей хорватского полузащитника Иван Ракитича и бразильца Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет за свою команду в матчах квалификации Евро-2020 с Исландией и Турцией.