Сборная Шотландии опоздала в Москву

Сборная Шотландии прилетела в Москву с 45-минутной задержкой

Сборная Шотландии по футболу приземлилась в Москве.

При этом, как сообщили в пресс-службе РФС, чартерный рейс прилетел в аэропорт Внуково с 45-минутной задержкой. Вместо запланированных 18:50, самолет приземлился в 19:34. О причинах задержки не уточняется.

Главный тренер шотландцев Стив Кларк сегодня проведет предматчевую пресс-конференцию, которая запланирована на 20:15. В РФС отметили, что ее начало отложено на один час.

Сборная Шотландии завтра, 10 октября, проведут гостевой матч отборочного турнира Евро-2020 с командой России. Он пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 21:45 по московскому времени. Сборная Шотландии по футболу приземлилась в Москве.