Форвард «Челси» назвал лучшего нападающего в мире

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам рассказал, кого считает лучшим форвардом в мире, передает London Evening Standard.

По его мнению, лучшим нападающим в мире является английский футболист "Тоттенхэма" Гарри Кейн

"Для меня он лучший форвард мира. Я недавно говорил Баркли, что никогда не видел такого сильного наконечника, как Кейн. Если он получает шанс в штрафной площади, то реализует его в девяти случаях из десяти. Поэтому я учусь и Кейна и надеюсь стать на него похожим", — заявил Абрахам.

Ранее сообщалось, что форвард "Тоттенхэма" может перейти в "Наполи".