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Дзюба выступил в защиту Лунева 

Спорт-Экспресс + ещё 6 1 час назад
Дзюба выступил в защиту Лунева
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба жестко раскритиковал СМИ за критику в адрес Андрея Лунева.
— Я бы хотел заступиться за своего товарища. В СМИ началось не то что бы травя, но разговоры такие — достоин, готов ли психологически… Это очень некрасиво. Да он пропустил меньше всех в РПЛ, выиграл в Лиге чемпионов! Не понимаю откуда все это взялось. Психологически, достоин ли он сборной… Посмотрите на человека! Призываю поуважительнее относится к нему. Ошибаются все, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Меня это немножко напрягает, потому что Лунев мой товарищ и друг. Если Черчесов и Стауче его вызывают, значит он этого достоин. Прекратите пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы Лунев, Лунев… Я извиняюсь за эмоции.
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Футбол , Андрей Лунев , Артем Дзюба , Зенит
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