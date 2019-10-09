Дзюба выступил в защиту Лунева 

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба жестко раскритиковал СМИ за критику в адрес Андрея Лунева.
— Я бы хотел заступиться за своего товарища. В СМИ началось не то что бы травя, но разговоры такие — достоин, готов ли психологически… Это очень некрасиво. Да он пропустил меньше всех в РПЛ, выиграл в Лиге чемпионов! Не понимаю откуда все это взялось. Психологически, достоин ли он сборной… Посмотрите на человека! Призываю поуважительнее относится к нему. Ошибаются все, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Меня это немножко напрягает, потому что Лунев мой товарищ и друг. Если Черчесов и Стауче его вызывают, значит он этого достоин. Прекратите пожалуйста. Команда не проигрывает, а вы Лунев, Лунев… Я извиняюсь за эмоции.