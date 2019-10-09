Черчесов назвал главную угрозу сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что главной угрозой для российских футболистов является самоуспокоенность.

Наибольшая угроза сборной России — самоуспокоенность, — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Специалист также подчеркнул, что сборной предстоит многое впереди, хотя россияне создали себе благоприятную турнирную ситуацию.

Что касается турнирного положения сборной Шотландии, наверное, лучше пусть его оценит мой коллега из этой сборной, — добавил он.

Матч отборочного турнира ЕВРО-2020 между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.