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Россия победила Шотландию в отборе Евро-2020 

ТК «Звезда» + ещё 68 59 минут назад
Россия победила Шотландию в отборе Евро-2020
Фото: РИА Новости
Игра закончилась со счетом 4-0 в пользу россиян.
В четверг, 10 октября, сборная России по футболу провела встречу с командой из Шотландии на столичном стадионе «Лужники». Игра прошла в рамках квалификации на Евро-2020 и закончилась со счетом 4-0 в пользу россиян.
Голами в створ ворот шотландцев отметились Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Оба гола были забиты после передач Александра Головина. Автором третьего гола также стал капитан сборной России, а четвертого — Александр Головин. Пасуя Дзюбе, он получил мяч обратно и, обработав мяч первым касанием, вторым отправил его в дальний угол ворот противника.
В следующем квалификационном туре россияне встретятся с футболистами Кипра, затем Бельгии и Сан-Марино.
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