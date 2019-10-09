Перенесено начало трех матчей РПЛ

Российская премьер-лига перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех встреч в рамках 14-го и 15-го туров. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Такое решение было принято по согласованию с основным вещателем в соответствии с просьбами московских "Локомотива" ЦСКА , а также петербургского "Зенита" , участвующих в групповых этапах Лиги Европы и Лиги чемпионов.