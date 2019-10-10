Футболист в Бразилии был отправлен в больницу после нокаута

Футболист в Бразилии был срочно доставлен в больницу после опасного инцидента, произошедшего на футзальном матче, передает Eurosport.

Во втором тайме матча между клубами "Коринтианс" и "Сан-Карлос" футболист хозяев Даниэль Баталья совершил опасный маневр в сторону соперника. Он попал игроку Фернандиньо в лицо ногой. Тот упал на паркет и не двигался несколько секунд.

В последствии Фернандиньо пришел в себя, а после был экстренно доставлен в больницу.