УЕФА объяснила разделение РФ и Украины при жеребьевках

УЕФА объяснила разделение России и Украины при жеребьевках

По словам Чеферина, это практикуется из соображений безопасности и не имеет отношения к политическим вопросам.

— Безопасность для нас — это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность, — подчеркнул глава УЕФА.

В качестве примеров применения аналогичной тактики Чеферин привел разведение по разным группам сборных Сербии и Косова, Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара.

При этом президент УЕФА не исключил, что национальные команды России и Украины все же могут провести между собой матч.

— Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020, — допустил Чеферин в интервью РИА Новости, подчеркнув, что в подобной ситуации матч непременно состоится.

Напомним, 10 октября в «Лужниках» в Москве пройдет очередной матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года: сборная России примет национальную команду Шотландии.

Расстановка в группе I накануне матча выглядит следующим образом: Бельгия (18 очков), Россия (15 очков), Казахстан и Кипр (по семь очков), Шотландия (шесть очков).