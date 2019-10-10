Rambler Group cтартовал в Лиге Чемпионов Бизнеса c результативной ничьи

Лиги Чемпионов Бизнеса завершился результативной ничьей с командой БКС — 4:4. В турнире, организованном компанией «РУСПОРТИНГ», команды поделены на 12 дивизионов по 8 коллективов в каждом. Следующий матч с дивизионе «C» Rambler Group проведет 16 октября против Первый матч сборной Rambler Group в новом сезонезавершился результативной ничьей с командой БКС — 4:4. В турнире, организованном компанией «РУСПОРТИНГ», команды поделены на 12 дивизионов по 8 коллективов в каждом. Следующий матч с дивизионе «C» Rambler Group проведет 16 октября против ЦИАМ

Всего новом сезоне ЛЧБ примут участие более 234 команд по таким дисциплинам, как футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и киберспорт. Среди участников есть представители разных корпоративных отраслей: банки, нефтегаз, СМИ, Айти технологии, иностранные компании, мировые бренды, производители в различных сферах, государственные корпорации и структуры.

Корпоративный спорт это очень важная составляющая всех активных людей. Основная цель корпоративного спорта — сплочение коллектива через повышение физической активности для выработки командного духа. Это отличная возможность влиться в новый коллектив в неформальной обстановке. Ведь нет ничего лучше, чем активный образ жизни и спорт, который даёт возможность проявить себя и показать свои лучшие качества.

Матчи «Лиги Чемпионов Бизнеса» проходят не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Красноярске, Воронеже, Сочи.