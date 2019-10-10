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Россия уже сегодня может выйти на Евро. Что для этого нужно 

Чемпионат.com 1 час назад
Что нужно сборной России для выхода на Евро-2020
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ситуация в нашей и других группах.
В течение шести дней состоятся матчи седьмого и восьмого туров отборочного цикла Евро-2020. Некоторые сборные имеют возможность уже в октябре забронировать себе путёвку на турнир. И, скорее всего, кто-то этой возможностью воспользуется. Напомним, что на чемпионат Европы едут по две лучшие команды из каждой группы. Рассказываем о главных интригах ближайшего тура.

Почему России мало победы над Шотландией?

Возможно, уже сегодня вечером в «Лужниках» мы будем поздравлять сборную России с выходом на Евро-2020. Естественно, команда Станислава Черчесова должна выиграть у шотландцев, но для решения задачи этого недостаточно. Наша команда опережает Шотландию на девять очков, а Казахстан и Кипр — на восемь. Эти две сборные играют друг с другом раньше (начало — в 17:00 мск). Единственный результат игры в Астане, который устроит Россию, — ничья. В таком случае мы сможем увеличить отрыв от Казахстана и Кипра до 10 очков за три тура до финиша.
Для лидера группы I сборной Бельгии всё гораздо проще. Нет никаких сомнений в том, что команда Роберто Мартинеса разорвёт дома Сан-Марино. Прогнозируемая победа отправит бельгийцев на чемпионат Европы.
«Чемпионат»

Кто, помимо Бельгии, не зависит от матчей конкурентов?

В группе А сборной Англии достаточно победить в Праге. Если это произойдёт, чехи будут отставать от команды Гарета Саутгейта на шесть очков, имея всего две игры на финише отборочного цикла. В случае равенства очков первым делом начнут считать результаты очных встреч — англичане всё равно окажутся выше. Теоретически сборную Англии помимо Чехии смогут догнать косовары, которым для этого потребуется набрать семь баллов. Однако у трёх команд по 15 очков не будет: поскольку Косово ещё играть с чехами, кто-то из преследователей лидера отвалится.
«Чемпионат»
В группе F явный фаворит — сборная Испании. Если команда Роберта Морено победит в Норвегии, то гарантирует себе путёвку на чемпионат Европы. Предположим, что её преследователи Румыния и Швеция тоже выиграют свои матчи соответственно у Фарерских островов и Мальты. В этом случае за три тура до финиша верхняя часть таблицы будет выглядеть так: Испания — 21 очко, Швеция — 14, Румыния — 13. Теоретически оба конкурента имеют шансы обойти испанцев на финише. Но так как шведам с румынами ещё играть между собой в Бухаресте, кто-то из них точно не наберёт более 20 очков.
«Чемпионат»
Возглавляющей группу J сборной Италии достаточно победить в Риме Грецию, чтобы экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини стал героем для своей страны как минимум до старта чемпионата Европы. Допустим, Финляндия и Армения тоже выиграют свои матчи соответственно у боснийцев и Лихтенштейна. За три тура до конца цикла итальянцы будут опережать Финляндию на шесть очков, а Армению — на девять. При этом финской и армянской сборным ещё играть друг с другом в Турку.
При самом удивительном развитии событий «скуадра адзурра» после победы над Грецией проиграет всё. Армения вообще не допустит осечек, а Финляндия, уступив армянской сборной, выиграет два оставшихся матча. В результате три сборные наберут по 21 баллу. Придётся считать количество очков в очных встречах: Италия и тут окажется на первом месте.
Но это история из категории фантастических. В принципе Италии может хватить даже ничьей с Грецией. Если Армения уступит в Лихтенштейне, а Босния и Герцеговина не сможет выиграть дома у Финляндии, «скуадра адзурра» отправится на Евро-2020.
«Чемпионат»

Кто ещё близок к попаданию на Евро-2020?

Очень хорошая ситуация у сборной Украины. Команде Андрея Шевченко необходимо переиграть дома Литву, чтобы увеличить отрыв от Сербии до девяти очков. После этого сербам останется только сражаться за второе место с Португалией. Лидера им почти наверняка не обойти, даже если украинцы провалят концовку. При подсчёте личных встреч наверняка перевесит поражение сборной Сербии 0:5 во Львове.
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Футбол , Статьи , Андрей Шевченко , Станислав Черчесов , Роберто Манчини , Гарет Саутгейт , Роберто Мартинес , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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