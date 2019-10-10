«Зенит» хочет купить Ругани у «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может продолжить карьеру в России.
По информации Calciomercato, петербургский клуб рассчитывает подписать 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Летом «Зенит» уже хотел приобрести Ругани, но сделка не состоялась из-за травмы Джорджо Кьеллини.
К Даниэле также проявляют интерес клубы АПЛ, но официальных предложений по игроку не поступало.
Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Серии А итальянец еще не провел ни одного матча.