«Зенит» хочет купить Ругани у «Ювентуса» в январе

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может продолжить карьеру в России.

По информации Calciomercato, петербургский клуб рассчитывает подписать 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Летом «Зенит» уже хотел приобрести Ругани, но сделка не состоялась из-за травмы Джорджо Кьеллини.

К Даниэле также проявляют интерес клубы АПЛ, но официальных предложений по игроку не поступало.

Контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Серии А итальянец еще не провел ни одного матча.