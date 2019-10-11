Дзюба сравнил гимны России и Лиги чемпионов

Артем Дзюба: во время гимна страны понял, что он лучше гимна Лиги чемпионов

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (4:0) в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

"Первый тайм не получился у нас, второй вышел качественным. Это очень важная победа, — приводит слова Дзюбы ТАСС. — Спасибо большое болельщикам, огромное удовольствие играть на таком стадионе. Во время гимна страны понял, что он лучше гимна Лиги чемпионов, особенно когда весь стадион поет".

Помимо этого, Черчесов сообщил, что не обсуждает тему возможного лидерства Артема Дзюбы в гонке снайперов отбора Евро-2020: "Мы эту тему вообще не затрагиваем. Он сам спокоен по этому поводу", — подытожил наставник сборной России.

Напомним, в группе I с 21 очком лидирует Бельгия, на второй строчке расположилась Россия (18 очков), на третьей — Кипр (10), на четвертой — Казахстан (7), на пятой — Шотландия (6), на шестой — Сан-Марино (0).

В следующем матче отбора на Евро-2020 подопечные Черчесова в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с киприотами, бельгийцы встретятся с Казахстаном, а шотландцы — с Сан-Марино.