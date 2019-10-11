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Тренер сборной Шотландии: игроки растерялись после первого гола 

News.ru 1 час назад
«Игроки потеряли уверенность»
Фото: News.ru
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результаты встречи со сборной России в отборе Евро-2020.
Тренер признался, что задумывается о смене состава команды и считает результаты матча ужасными, передаёт корреспондент News.ru.
Первый гол был необязательный, пропустили со стандарта, игроки потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось. Требуется очень много работы и, может, немного поменять состав для уверенности. Команды, с которыми мы играли, Бельгии и России, — очень сильные команды, а сейчас нам надо готовиться и строить команду, чтобы играть весной в плей-офф Лиги наций, — сказал Кларк.
Как писал News.ru ранее, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ход победного матча против команды Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Он выразил удовлетворение тем, как его подопечные реализовали голевые моменты.
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Футбол , Стив Кларк , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
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