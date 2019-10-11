«Гулливер»: Аршавин оценил игру Дзюбы

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о победе команды над национальной командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы — 2020, передает "Матч ТВ".
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России. Дубль оформил капитан команды Артем Дзюба, которого Аршавин сравнил с Гулливером в стране лилипутов.
"Гол Дзюбы был очень важен, после него сборная почувствовала легкость, все пошло как по маслу. В первом тайме нам не хватало резкости, они пошли в атаку, им не нужно было этого делать, стояли бы в обороне и достояли.
Как сдержать Дзюбу? Пока никак, он как скала, один человек об него ударился, другой отвернулся, а он стоит. Как Гулливер в стране лилипутов", — заявил Аршавин.
Ранее Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией.