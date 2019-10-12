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Дубль Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию 

Чемпионат.com + ещё 4 2 часа назад
Дубль Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию
Фото: ТАСС
Дубль бывшего нападающего казанского «Рубина» и питерского «Зенита» Хосе Саломона Рондона помог сборной Венесуэлы обыграть в товарищеском матче команду Боливии со счётом 4:1.
Рондон, в настоящий момент выступающий за китайский «Далянь» под руководством Рафаэля Бенитеса, вышел на поле в стартовом составе. Он отличился на 50-й минуте, а в концовке встречи установил окончательный счёт в матче, реализовав пенальти.
В составе сборной Венесуэлы голами также отметились футболисты испанской «Гранады» — полузащитник Янхель Эррера и нападающий Дарвин Мачис.
Единственный гол боливийцев на 55-й минуте забил Хилберт Альварес.
Товарищеский матч
Венесуэла — Боливия — 4:1 (2:0) Голы: Эррера, 38. Мачис, 41. Рондон, 50, 87 (c пенальти). — Альварес, 55.
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Футбол , Рафаэль Бенитес , Зенит
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