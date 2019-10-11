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Черчесов раскрыл секрет победы сборной над Шотландией 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Черчесов раскрыл секрет победы над шотландцами
Фото: РИА Новости
Теперь, для выхода на чемпионат Евро-2020 по футболу, российским игрокам достаточно добыть ничью в матче с командой Кипра.
Сборная России по футболу в одном шаге от Евро-2020. В домашнем матче отборочного турнира на стадионе «Лужниках» подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Шотландии со счетом 4:0.
Все голы были забиты во втором тайме. Дважды соперников огорчил Артем Дзюба, по разу отличились Магомед Оздоев и Александр Головин. Комментируя успех наших игроков, главный тренер сборной Станислав Черчесов раскрыл секрет успеха.
«Не надо страховаться, надо рисковать и отдавать мяч в те зоны, где опаснее. Мы начали делать это во втором тайме, поэтому так и сыграли», — заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Это уже шестая победа российских футболистов подряд, болельщики ликуют. Игру в «Лужниках» открывал тот самый Прохор, который прославился стрижкой «под Златана Ибрагимовича». Возможно, это добавило футболистам боевого настроя.
Теперь для выхода в групповой этап чемпионата Европы нужно не проиграть команде Кипра. Решающий матч состоится в это воскресенье.
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Футбол , Магомед Оздоев , Станислав Черчесов , Александр Головин , Артем Дзюба , СБОРНАЯ РОССИИ
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