Черчесов раскрыл секрет победы над шотландцами

Черчесов раскрыл секрет победы сборной над Шотландией

Теперь, для выхода на чемпионат Евро-2020 по футболу, российским игрокам достаточно добыть ничью в матче с командой Кипра.

Сборная России по футболу в одном шаге от Евро-2020. В домашнем матче отборочного турнира на стадионе «Лужниках» подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Шотландии со счетом 4:0.

«Не надо страховаться, надо рисковать и отдавать мяч в те зоны, где опаснее. Мы начали делать это во втором тайме, поэтому так и сыграли», — заявил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Это уже шестая победа российских футболистов подряд, болельщики ликуют. Игру в «Лужниках» открывал тот самый Прохор, который прославился стрижкой «под Златана Ибрагимовича». Возможно, это добавило футболистам боевого настроя.

Теперь для выхода в групповой этап чемпионата Европы нужно не проиграть команде Кипра. Решающий матч состоится в это воскресенье.