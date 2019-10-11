Сборная России по регби захотела Дзюбу

Сборная России по регби готова пригласить на сборы футболиста Дзюбу

Сборная России по регби выразила готовность взять на сборы нападающего футбольной национальной команды Артёма Дзюбы после его игры в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

«Россия и Шотландия в расчёте. Теперь мы точно готовы взять Артёма на сборы в феврале», — говорится в сообщении Федерации регби России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. При этом Дзюба оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что сборная России по регби проиграла шотландцам на Кубке мира со счётом 0:61.

Напомним, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2020. В его активе восемь голов.