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Сборная России по регби готова пригласить на сборы футболиста Дзюбу 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Сборная России по регби захотела Дзюбу
Фото: Twitter
Сборная России по регби выразила готовность взять на сборы нападающего футбольной национальной команды Артёма Дзюбы после его игры в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
«Россия и Шотландия в расчёте. Теперь мы точно готовы взять Артёма на сборы в феврале», — говорится в сообщении Федерации регби России.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу национальной команды. При этом Дзюба оформил дубль и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что сборная России по регби проиграла шотландцам на Кубке мира со счётом 0:61.
Напомним, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификации Евро-2020. В его активе восемь голов.
Ранее Игорь Семшов назвал общие черты нынешней сборной России по футболу с национальной командой 2008 года.
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Футбол , Игорь Семшов , СБОРНАЯ РОССИИ
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