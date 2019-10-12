Евро-2020. Франция на выезде переиграла Исландию благодаря голу Жиру

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная Франции на поле стадиона "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике обыграла команду Исландии с минимальным счетом — 1:0.

Единственный мяч у победителей забил нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру, реализовавший пенальти на 66-й минуте встречи.

В параллельной игре группы Н Турция переиграла Албанию (1:0), а Молдавия уступила Андорре (0:1).

Таким образом, в группе лидирует Турция (18 очков), на второй строчке расположилась Франция (18), на третьей — Исландия (12), на четвертой — Албания (9), на пятой — Андорра (3), на шестой — Молдавия (3).