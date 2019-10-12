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Роналду забил юбилейный гол в карьере 

News.ru + ещё 15 1 час назад
Роналду забил юбилейный гол в карьере
Фото: oaquim Ferreira/imago-images.de/Global Look Press
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил уникальное достижение. В матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Люксембурга (3:0) он забил 700-й гол в профессиональной карьере.
Для этого форварду пришлось провести 973 официальных игры в 12 разных турнирах. В 458 матчах он отметился забитым голом, сообщает Marca.
Гол в ворота сборной Люксембурга также стал для Роналду 94-м в составе национальной команды. По этому показателю он уступает в мире только иранцу Али Даеи, который за сборную своей страны забил 109 голов.
Ранее News.ru сообщал, что нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (3:0) установил новый рекорд по количеству побед в еврокубке. На счету португальца 102 победы в ЛЧ, и он побил прежнее достижение экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (101). Кроме того, спортсмен повторил рекорд экс-форварда «Реала» Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов. «Байер» стал 33-й такой командой.
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Футбол , Али Даеи , Криштиану Роналду , Реал
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