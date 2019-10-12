Роналду забил юбилейный гол в карьере

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил уникальное достижение. В матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Люксембурга (3:0) он забил 700-й гол в профессиональной карьере.

Для этого форварду пришлось провести 973 официальных игры в 12 разных турнирах. В 458 матчах он отметился забитым голом, сообщает Marca.

Гол в ворота сборной Люксембурга также стал для Роналду 94-м в составе национальной команды. По этому показателю он уступает в мире только иранцу Али Даеи , который за сборную своей страны забил 109 голов.