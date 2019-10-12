Сборная России прилетела на Кипр

Пресс-служба сборной России отрапортовала о прибытии команды в Ларнаку, где пройдёт матч восьмого тура квалификации Евро-2020 против Кипра.

"Мы в Ларнаке! Команда добралась до отеля, поужинала и готовится ко сну. Завтра — предмачтевая тренировка. Всем спокойной ночи, друзья!", — говорится в публикации в твиттере, появившейся поздним вечером.

Россия сыграет с Кипром в воскресенье, 13 октября, в 19:00 по московскому времени.