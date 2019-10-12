Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Матч-центр
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
5 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Уфа
0
—
1
Ахмат
Оренбург
2
—
0
Динамо М
Рубин
2
—
1
Тамбов
5 октября
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
3
—
0
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
0
—
0
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
1
—
5
Астон Вилла
5 октября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Леганес
1
—
2
Леванте
Реал Мадрид
4
—
2
Гранада
Валенсия
2
—
1
Алавес
5 октября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Байер
1
—
1
РБ Лейпциг
Бавария
1
—
2
Хоффенхайм
Фрайбург
2
—
2
Боруссия Д
6 октября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Урал
1
—
3
Зенит
Локомотив М
2
—
1
Арсенал
ЦСКА
1
—
3
Ростов
6 октября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
0
—
2
Вулверхэмптон
Саутгемптон
1
—
4
Челси
Арсенал
1
—
0
Борнмут
6 октября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Мальорка
2
—
0
Эспаньол
Сельта
1
—
0
Атлетик Б
Вальядолид
0
—
0
Атлетико М
6 октября
Бундеслига
3 из 3
Все матчи
Боруссия М
5
—
1
Аугсбург
Вольфсбург
1
—
0
Унион
Айнтрахт Ф
2
—
2
Вердер
18 октября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Ахмат
19:30
Локомотив М
18 октября
Испанская Примера