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«Россия нас просто наказала». Тренер сборной Кипра хочет поскорее забыть этот позор 

Спорт-Экспресс + ещё 46 43 минуты назад
«Россия нас просто наказала»
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон постарался поскорее отделаться от журналистов после поражения в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 от России (0:5), передает из Никосии спецкор «СЭ» Дмитрий Зеленов.
— Эту игру нечего анализировать, — сказал Бен Шимон. — Россия нас просто наказала. Понимаю, что у вас будет много вопросов по поводу сегодняшней игры, но это уже прошлое, я хочу сосредоточиться на игре с Шотландией. Чем удивила Россия? Да у России похожая стратегия на все матчи. Но сложно играть против такого соперника, когда он в таком порядке. Проблема в том, что не сработал наш план «Б» после быстрого гола.
— Вас удивило, что весь стадион болел за Россию?
— Что ж, это было необычно. Но на Кипре много россиян. Атмосфера была теплой. Вот когда мы играли с Грецией, было еще круче.
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