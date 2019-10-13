Дзюба установил новый рекорд сборной России 

Гол в ворота сборной Кипра стал для Артема Дзюбы девятым в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.
💪🏻 Артем Дзюба забивает свой 9-й гол в отборочном цикле #ЕВРО2020!#КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/idJuAYWkl8— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019
31-летний форвард установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном цикле, превзойдя собственное достижение. Четыре года назад Дзюба отличился восемь раз.
Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Бесчастных, который отметился семью голами в отборе к ЧМ-2002. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие более четырех голов за сборную России в одном отборочном цикле: