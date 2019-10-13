Дзюба установил новый рекорд сборной России

Гол в ворота сборной Кипра стал для Артема Дзюбы девятым в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

31-летний форвард установил рекорд результативности для игроков сборной России в одном цикле, превзойдя собственное достижение. Четыре года назад Дзюба отличился восемь раз.

Футболисты, забившие более четырех голов за сборную России в одном отборочном цикле: