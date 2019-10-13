Медведев поздравил сборную Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над командой Кипра в матче 13 октября. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
— Кипр — Россия 0:5! Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы! — пожелал спортсменам глава правительства.
Напомним, российская сборная разгромила команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Игра, проходившая в Никосии, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.
Таким образом, после этой победы сборная РФ набрала 21 очко. Теперь спортсменам осталось сыграть два матча в отборе: 16 ноября с бельгийцами дома и 19 ноября на выезде с командой Сан-Марино.