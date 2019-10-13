Сборная России подарила киприотам усатых матрешек

13 октября в Никосии состоялся матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между командами Кипра и России. Гости одержали разгромную победу со счетом 5:0 и гарантировали себе участие в финальной стадии турнира.
"Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра, а также работникам арены за отличную организацию и теплый прием! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрешки на киприотский манер", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в твиттере.
Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона за отличную организацию и тёплый приём!
Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрёшки на киприотский манер 👍🇷🇺🇨🇾 pic.twitter.com/pXiybfp8s3— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над командой Кипра.