Сборная России подарила киприотам усатых матрешек

Сборная России подарила работникам Федерации футбола Кипра усатых матрешек

13 октября в Никосии состоялся матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между командами Кипра и России. Гости одержали разгромную победу со счетом 5:0 и гарантировали себе участие в финальной стадии турнира.

"Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра, а также работникам арены за отличную организацию и теплый прием! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрешки на киприотский манер", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в твиттере.