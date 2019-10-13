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Сборная России подарила работникам Федерации футбола Кипра усатых матрешек 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Сборная России подарила киприотам усатых матрешек
Фото: РИА Новости
13 октября в Никосии состоялся матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между командами Кипра и России. Гости одержали разгромную победу со счетом 5:0 и гарантировали себе участие в финальной стадии турнира.
"Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра, а также работникам арены за отличную организацию и теплый прием! Оставляем вам наш традиционный подарок — русские матрешки на киприотский манер", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в твиттере.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над командой Кипра.
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