Рамзан Кадыров: «Сборная России подарила праздник миллионам болельщиков. Мы болеем за наш футбол!»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил сборную России с выходом в финальную часть Евро-2020.

«Сборная России по футболу подарила миллионам болельщиков большой праздник. Сегодня в Никосии она нанесла сокрушительное поражение команде Кипра и обеспечила выход на Евро-2020!

Два гола на счету Дениса Черышева, также поразили ворота соперника Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

Поздравляю главного тренера Станислава Черчесова, игроков и всех болельщиков! Желаю удачного выступления в финальной части чемпионата Европы! Мы болеем за наш футбол!» — написал Кадыров в телеграме.