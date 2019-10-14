Дзюба потроллил Черышева после победы над Кипром

Дзюба по-испански потроллил Черышева

«Си, си, дос голес, дос ассист, симпатико! <…> Все, закончил? Человек яблоко ест, а вы ему мешаете. Ты все сказал на футбольном поле, а это моя территория!» — сказал Дзюба.

Черышев с 13 лет играл в школе мадридского «Реала» , выступал за «Севилью», «Вильярреал», а сейчас — за «Валенсию». Футболист свободно говорит по-испански.

Как ранее сообщал «Рамблер», сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче к Евро-2020. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.

Национальная команда РФ одержала семь побед в восьми отборочных встречах. Таким образом, за два матча до окончания отборочного турнира команда гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.