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Дзюба по-испански потроллил Черышева 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Дзюба потроллил Черышева после победы над Кипром
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пошутил над полузащитником Денисом Черышевым после матча с командой Кипра. Видео из микст-зоны опубликовал «Спорт-Экспресс» на своем YouTube-канале.
«Си, си, дос голес, дос ассист, симпатико! <…> Все, закончил? Человек яблоко ест, а вы ему мешаете. Ты все сказал на футбольном поле, а это моя территория!» — сказал Дзюба.
Черышев с 13 лет играл в школе мадридского «Реала», выступал за «Севилью», «Вильярреал», а сейчас — за «Валенсию». Футболист свободно говорит по-испански.
Как ранее сообщал «Рамблер», сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче к Евро-2020. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.
Два гола в ворота Кипра забил Черышев. Также отметились Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.
Национальная команда РФ одержала семь побед в восьми отборочных встречах. Таким образом, за два матча до окончания отборочного турнира команда гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Футбол , Магомед Оздоев , Денис Черышев , Александр Головин , Артем Дзюба , Зенит , Реал , СБОРНАЯ РОССИИ
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