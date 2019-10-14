Дзюба потроллил Черышева после победы над Кипром

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба пошутил над полузащитником Денисом Черышевым после матча с командой Кипра. Видео из микст-зоны опубликовал «Спорт-Экспресс» на своем YouTube-канале.
«Си, си, дос голес, дос ассист, симпатико! <…> Все, закончил? Человек яблоко ест, а вы ему мешаете. Ты все сказал на футбольном поле, а это моя территория!» — сказал Дзюба.
Черышев с 13 лет играл в школе мадридского «Реала», выступал за «Севилью», «Вильярреал», а сейчас — за «Валенсию». Футболист свободно говорит по-испански.
"Ты всё сказал на футбольном поле!"
Дзюба троллит Черышева 😀😀 @Cheryshev
За видео спасибо @edim_sport 🤝 pic.twitter.com/b7YB0vbJeB— Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.
Как ранее сообщал «Рамблер», сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче к Евро-2020. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.
Два гола в ворота Кипра забил Черышев. Также отметились Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.
Национальная команда РФ одержала семь побед в восьми отборочных встречах. Таким образом, за два матча до окончания отборочного турнира команда гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.