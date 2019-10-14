Дзюба потроллил Черышева после победы над Кипром

Черышев общался с журналистами, когда Дзюба стал шутить над ним, используя якобы испанские слова.

«Ты закончил? Давай, спасибо. Чер, ты все сказал на поле, а здесь моя территория», — сказал форвард. "Ты всё сказал на футбольном поле!"

Дзюба троллит Черышева 😀😀 @Cheryshev

За видео спасибо @edim_sport 🤝 pic.twitter.com/b7YB0vbJeB— Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.

13 октября сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Кипра. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Черышев отметился дублем (9-я, 90+2 минуты), Дзюба также забил на 79-й минуте.

Таким образом, россияне набрали 21 очко в группе I и обеспечили себе выход в финальную стадию Евро-2020.

Следующий матч сборная России проведет 16 ноября. Соперником станет команда Бельгии.