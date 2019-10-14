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Дзюба отреагировал на стремление Черчесова выиграть чемпионат Европы 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Дзюба отреагировал на задачу Черчесова выиграть Евро
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отреагировал на слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который заговорил о задаче выиграть чемпионат Европы-2020. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».
«Ну если Саламыч сказал — так и должно случится. Будем бороться, стараться. И давайте не будем забегать вперед. Спокойно порадуемся выходу на турнир. Впереди еще две игры квалификации. Интересно будет проверить себя в матче с Бельгией», — отметил 31-летний форвард.
Дзюба поучаствовал в разгроме сборной Кипра. Российская команда одержала победу со счетом 5:0 и обеспечила себе участие на чемпионате Европы. У команды Черчесова 21 очко после восьми матчей. У лидеров группы I бельгийцев — 24 очка. Они одержали победу в каждом из восьми матчей и также пробились в финальную стадию Евро. После победы над Кипром Черчесов отметил, что задачей команды является победа на чемпионате Европы.
Евро-2020 станет первым чемпионатом Старого Света, который пройдет на территории нескольких стран. Матчи турнира примут 12 городов из 11 государств.
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Футбол , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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