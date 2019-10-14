Кипрский вратарь назвал Дзюбу великим игроком

Вратарь сборной Кипра по футболу назвал Дзюбу великим игроком

Вратарь сборной Кипра по футбол Урко Пардо заявил, что российская команда была лучше киприотов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Они были намного лучше нас. Нам следует учиться на этом матче. Выше нос, парни! Поздравляю сборную России, удачи ей. Артем Дзюба, жду тебя в следующий раз, — написал Пардо в своём Instagram.

Кроме того, голкипер отметил капитана команды Артёма Дзюбу, назвав его великим.

Это великий игрок, — написал Пардо в комментариях.

Сборная России обыграла Кипр со счётом 5:0 и досрочно оформила выход на Евро-2020, писал News.ru.