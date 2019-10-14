«Барселона» поддержала каталонских политзаключенных, которые получили от 9 до 13 лет тюрьмы за организацию референдума о независимости

Сегодня Верховный суд Испании приговорил девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас — 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

«Футбольный клуб «Барселона» как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии с исторической деятельностью, защитой прав свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего осудительного приговора хочет заявить:

«Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма — это не решение.

Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров.