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«Барселона» поддержала каталонских политзаключенных, которые получили от 9 до 13 лет тюрьмы за организацию референдума о независимости 

Sports.ru 2 часа назад
«Барселона» поддержала каталонских политзаключенных
Фото: Reuters
Сегодня Верховный суд Испании приговорил девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
Максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас — 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.
«Футбольный клуб «Барселона» как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии с исторической деятельностью, защитой прав свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего осудительного приговора хочет заявить:
«Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма — это не решение.
Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров.
«Барселона» выражает полную поддержку и солидарность семьям тех, кого лишили свободы», — говорится в заявлении.
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