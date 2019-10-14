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Тренерский штаб «Спартака» пополнит специалист из клуба второго дивизиона Германии 

Вести.Ru + ещё 2 14 минут назад
Тренерский штаб «Спартака» пополнит немецкий специалист
Фото: Twitter
Пресс-служба немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге", выступающего во второй бундеслиге, объявила о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в московский "Спартак".
В минувшие выходные Урванчки обратился к руководству с просьбой о досрочном расторжении соглашения в связи с предложением от "красно-белых". Как сообщает "Чемпионат.com", боссы клуба удовлетворили обращение специалиста.
Ранее стало известно, что в ближайшее время Доменико Тедеско возглавил "Спартак", немецкий специалист уже отправился на базу московского клуба, где проведет первую тренировку.
Напомним, в воскресенье, 29 сентября, "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" потерпели четвертое поражение кряду в РПЛ, проиграв "Оренбургу" (1:2).
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Футбол , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Спартак
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