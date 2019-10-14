«Спартак» представил нового главного тренера

«Сегодня мы представляем нового главного тренера ‘’Спартака’’ Доменико Тедеско», — заявил Цорн.

Трансляцию клуб вел в своем Twitter.

34-летний Тедеско в 2017-19 годах был главным тренером немецкого «Шальке 04». В сезоне 2017/18 клуб занял второе место в Чемпионате Германии. В 2017 года Тедеско также был главным тренером немецкого клуба «Эрцгебирге».