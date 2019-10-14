Московский футбольного клуба «Спартак» представил нового главного тренера. Им стал немецкий специалист Доменико Тедеско, заявил гендиректор клуба Томас Цорн.
«Сегодня мы представляем нового главного тренера ‘’Спартака’’ Доменико Тедеско», — заявил Цорн.
Трансляцию клуб вел в своем Twitter.
34-летний Тедеско в 2017-19 годах был главным тренером немецкого «Шальке 04». В сезоне 2017/18 клуб занял второе место в Чемпионате Германии. В 2017 года Тедеско также был главным тренером немецкого клуба «Эрцгебирге».
Ранее, 29 сентября, Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» — после того, как команда проиграла «Оренбургу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), потерпев четвертое поражение подряд. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Оренбурга».