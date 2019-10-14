Экс-футболиста судят за поцелуй

Бывшего футболиста сборной Англии Пола Гаскойна обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Guardian.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Гаскойн ехал в поезде, стал приставать к незнакомой женщине и насильно поцеловал ее в губы. По данным издания, экс-футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гаскойн объяснил свое поведение тем, что ему якобы стало жалко девушку, которая была расстроена из-за оскорбительных замечаний других пассажиров по поводу ее лишнего веса.

Судебное разбирательство по делу о домогательствах проходит в городе Тиссайд. Потерпевшая дала показания по видеосвязи, передает «Матч» . Она рассказала, что футболист неоднократно пытался завязать разговор, а в какой-то момент попытался сесть к ней на колени.

«Он стал извиняться, а я продолжала смотреть в окно. Потом он дотронулся до моей руки, я обернулась к нему лицом, и он поцеловал меня в губы. Я была шокирована! Это было совершенно неожиданно. Когда я поняла, что случилось, я оттолкнула его и сказала: «Это не хорошо — уходи!», — рассказала девушка.

Она также сообщила, что Гаскойн оскорблял пассажиров, пытавшихся встать на ее защиту.

После инцидента она вышла из поезда и сообщила о случившемся транспортной полиции.

Прокурор Уильям Мусли заявил, что, когда с Гаскойном связались правоохранители, он знал, по какому вопросу его беспокоят.

«Он дословно сказал полицейским: «Я поцеловал толстую женщину», — заявил прокурор.

Полу Гаскойну 52 года. Он играл на позиции полузащитника и был одним из лидеров сборной Англии с середины 1980-х до середины 1990-х годов. Выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон» и др.