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Новый тренер «Спартака» Тедеско высказался о стиле игры 

Газета.Ru 2 часа назад
Новый тренер «Спартака» высказался о стиле игры команды
Фото: РИА Новости
Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о стиле игры, который он планирует прививать столичному клубу. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной назначению на пост наставника красно-белых.
34-летний немец заявил, что не собирается придерживаться такого же стиля, что и в гельзенкирхенском "Шальке-04". Специалист отверг обвинения в незрелищном футболе, который демонстрировала его бывшая команда, и выразил мнение, что игра немецкого клуба была разной и отличалась в зависимости от той или иной задачи, поставленной перед игроками в конкретном матче.
"В настоящее время я думаю только о "Спартаке", — заявил Тедеско.
Ранее сообщалось, что Тедеско официально представлен в качестве главного тренера "Спартака".
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