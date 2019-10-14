Новый тренер «Спартака» высказался о стиле игры команды

Новый тренер «Спартака» Тедеско высказался о стиле игры

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о стиле игры, который он планирует прививать столичному клубу. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной назначению на пост наставника красно-белых.

34-летний немец заявил, что не собирается придерживаться такого же стиля, что и в гельзенкирхенском "Шальке-04". Специалист отверг обвинения в незрелищном футболе, который демонстрировала его бывшая команда, и выразил мнение, что игра немецкого клуба была разной и отличалась в зависимости от той или иной задачи, поставленной перед игроками в конкретном матче.

"В настоящее время я думаю только о "Спартаке", — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что Тедеско официально представлен в качестве главного тренера "Спартака".