Неймар из-за травмы пропустит месяц

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар пропустит из-за растяжения левого подколенного сухожилия второй степени месяц. Об этом заявляет пресс-служба столичного клуба.

Игрок получил травму, находясь в расположении национальной сборной. 13 октября во время игры против команды Нигерии бразилец повредил сухожилие и был заменен.

Двухкратный чемпион Франции пропускает уже второй отрезок первенства страны. Из-за другой травмы Неймар пропустил августовские матчи.