Неймар из-за травмы пропустит месяц 

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар пропустит из-за растяжения левого подколенного сухожилия второй степени месяц. Об этом заявляет пресс-служба столичного клуба.
Игрок получил травму, находясь в расположении национальной сборной. 13 октября во время игры против команды Нигерии бразилец повредил сухожилие и был заменен.
Двухкратный чемпион Франции пропускает уже второй отрезок первенства страны. Из-за другой травмы Неймар пропустил августовские матчи.
Ранее сообщалось, что защитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике высказался о высказался о поддержке своего клуба каталонских политзаключенных.