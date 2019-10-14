Ракитич шел до Барселоны пешком

Ракитич шел пешком из аэропорта до Барселоны

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич добирался до Барселоны из аэропорта пешком, сообщает AS.

По данным издания, футболист возвращался из расположения сборной Хорватии и не смог покинуть аэропорт ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в связи с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии в 2017 году.