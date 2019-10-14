Ракитич шел до Барселоны пешком

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич добирался до Барселоны из аэропорта пешком, сообщает AS.
По данным издания, футболист возвращался из расположения сборной Хорватии и не смог покинуть аэропорт ни на такси, ни на автобусе из-за протестов, которые проходят в связи с судебными процессами над инициаторами референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
Ракитич в этом сезоне участвовал в 5 матчах Примеры, не отметившись результативными действиями. "Барселона" занимает 2 место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего "Реала" на 2 балла.