Футболиста выгнали из команды за пост о Сирии

Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба.
Об этом сообщает официальный сайт "святых".
В клубе было проведено расследование, по результатам которого полузащитник будет на время лишен возможности тренироваться с основной командой. Поводом для разбирательств стал пост в одной из социальных сетей, в котором Шахин поддержал военные действия.
Ранее сообщалось, что представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Ува прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов-2019/20 из турецкого Стамбула в другое место.