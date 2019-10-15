Футболиста выгнали из команды за пост о Сирии

Поддержавший войну в Сирии футболист отстранен от команды

Поддержавший войну в Сирии футболист клуба второй немецкой бундеслиги "Санкт-Паули" Дженк Шахин отстранен от клуба.

Об этом сообщает официальный сайт "святых".

В клубе было проведено расследование, по результатам которого полузащитник будет на время лишен возможности тренироваться с основной командой. Поводом для разбирательств стал пост в одной из социальных сетей, в котором Шахин поддержал военные действия.