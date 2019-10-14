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«Ничего обещать не могу»: Тедеско о работе в «Спартаке» 

Газета.Ru 3 часа назад
«Ничего обещать не могу»: Тедеско о работе в «Спартаке»
Фото: РИА Новости
Доменико Тедеско официально представлен в качестве нового главного тренера «Спартака». Немецкий специалист уже провел первую тренировку с командой и поделился своими ожиданиями от работы в московском клубе.
14 октября московский «Спартак» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал немецкий специалист Доменико Тедеско, ранее тренировавший «Эрцгебирге» и «Шальке». За несколько часов до официальной пресс-конференции, на которой руководство красно-белых в лице генерального директора клуба Томаса Цорна представило 34-летнего тренера журналистам, Тедеско провел первую тренировку со своими новыми подопечными. Сама же презентация специалиста должна была начаться в 17.00 мск, однако по непредвиденным обстоятельствам мероприятие было отложено на час. Как заявил сам Тедеско, задержка пресс-конференции была связана с некоторыми рабочими вопросами с его бывшим клубом — «Шальке». В марте 2019 года руководство гельзенкирхенцев отправило немца в отставку в связи с неудовлетворительными результатами, однако до своего назначения в «Спартак» до сих пор был связан контрактом с «горняками».
«Прежде всего, приношу извинения, надо было уладить некоторые формальности с предыдущим клубом. Что касается «Спартака», то для меня это честь — стать тренером такой команды с богатой историей. Сейчас я только начинаю знакомство с игроками, клубом, и это чувство меня очень радует», — цитирует нового наставника красно-белых Sport24.
Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» после ухода Олега Кононова. Об этом официально сообщил Томас Цорн, подчеркнув, что контракт немецкого специалиста рассчитан до 31 мая 2021 года.
Примечателен еще и тот факт, что гендиректор московского клуба заявил, что никаких задач перед Тедеско на данный момент не стоит, в то время как Кононову перед началом текущего сезона поставили цели завоевать по итогам чемпионата России путевку в Лигу чемпионов и выиграть Кубок России, а также пробиться в групповой этап нынешнего розыгрыша Лиги Европы, куда «Спартак» в итоге не квалифицировался.
«Еще рано об этом говорить. Он только принял работу. Пускай он посмотрит, какой есть потенциал. Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков», — подчеркнул Цорн.
Помощниками Доменико Тедеско в «народной» команде станут Андреас Хенкель и тренер вратарей Макс Урванчки. С первым 34-летний специалист работал еще в «Штутгарте», когда возглавлял юношеские команды «швабов», со вторым — в «Эрцгебирге», первом профессиональном клубе в тренерской карьере немца.
Из старого тренерского штаба «Спартака» же, по словам Тедеско, останется только сербский специалист Владимир Чепзанович, отвечающий за физическую подготовку и реабилитацию футболистов и пришедший в московский клуб этим летом.
Возвращаясь к первой тренировке, проведенной под руководством нового наставника «Спартака», тот подчеркнул, что никаких предварительных выводов по своим подопечным пока сделать не может. Зато отметил игроков, о которых уже слышал ранее. Так, помимо немецкого нападающего Андре Шюррле он назвал Зелимхана Бакаева, Георгия Джикию, Гуса Тиля и Эсекьеля Понсе.
«По первой тренировке некорректно говорить о слабых и сильных сторонах команды. У нас сейчас достаточно много футболистов, которые находятся в лазарете из-за травм. Пока же я оцениваю психологический фактор: в каком состоянии находятся игроки, как реагируют на определенные ситуации. Будем наблюдать. Я следил за чемпионатом мира, который прошел в России летом 2018-го, за отборочными играми на Евро-2020. Выделю Бакаева, Джикию, раньше слышал про Тиля и Понсе. Буду стараться больше быть с командой, ближе знакомиться», — заявил Тедеско.
Отметил немец и тот факт, что в команде присутствуют возрастные игроки. Артем Ребров и Андрей Ещенко, например, и вовсе старше своего нового наставника. Впрочем, Тедеско подчеркнул, что никаких проблем на этом фоне возникнуть не должно, хотя во время его работы в «Шальке» у тренера было недопонимание с Бенедиктом Хёведесом, тогдашним капитаном «горняков», а ныне защитником московского «Локомотива». Именно по инициативе Тедеско немецкий футболист покинул Гельзенкирхен.
«Случаются в жизни разные ситуации. На это не надо обращать внимание и смотреть исключительно с одной стороны. Если говорить про возраст, то это далеко не основной фактор, так что тот же Ещенко может быть спокоен, никаких проблем тут не будет, равно как и с капитанской повязкой у Джикии», — отметил немец.
Что касается своих перспектив в «Спартаке», то Тедеско не стал прогнозировать каких-либо результатов. Специалисту, который охарактеризовал себя как «жонглера», рассказали о том, что его предшественник — Олег Кононов — обещал наладить игру за четыре месяца, что в итоге тому припоминали вплоть до увольнения, однако сам немец никаких сроков в плане построения игровой модели себе ставить не стал.
«До перерыва на зиму мы будем стараться набирать очки. На данный момент не могу ничего обещать. Важно внушить игрокам уверенность в своих силах, чтобы они пришли в себя после нескольких поражениях. Надо взбодрить команду. В следующем году уже будем смотреть на ситуацию иначе», — заявил тренер.
Первый матч под руководством Доменико Тедеско «Спартак» проведет 19 октября: в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги красно-белые на своем поле примут казанский «Рубин».
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Комментарии
Футбол , Статьи , Андрей Ещенко , Томас Цорн , Георгий Джикия , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Артем Ребров , Зелимхан Бакаев , Бенедикт Хеведес , Спартак , Локомотив
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